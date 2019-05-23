Hilal Kaplan yine göz göre göre yalan söyledi, tepki yağdı

YSK'nin gerekçeli kararında AKP'nin iddia ettiği gibi bir oy çalma tespitinin yer almaması sonrası bir açıklamada bulunan Sabah yazarı Hilal Kaplan, AKP dilekçesini YSK kararı gibi paylaşıp, 'YSK 'çaldılar' dememiş mi; bir daha bakın bakalım' dedi. Kaplan'ın paylaşımına sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı geldi.

soL - Haber Merkezi