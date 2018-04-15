Hiç şaşırtmıyor: Davutoğlu'nun 'bomba' sevinci

AKP'nin Suriye'ye yönelik saldırganlığında başı çeken isimlerden olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD'nin Suriye'ye yaptığı dünkü saldırı sonrası yeniden sahneye çıktı. Başbakanlığı döneminde cihatçılara her türlü desteği sunan Davutoğlu, koltuğunu kaybettiğinde bunun nedenleri arasında Suriye halkının cihatçılara karşı direnişi de yer alıyordu. Davutoğlu, Suriye'ye ABD bombası yağdırılmasını yeniden sahneye çıkmak için bir fırsat olarak görerek yine şaşırtmadı...

"Gerekirse Suriye'ye dört adam gönderirim. Türkiye'ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim" sözlerinin dile getirildiği toplantıya başkanlık eden isimdi Ahmet Davutoğlu. Suriye'de cihatçı çetelere verilen desteğin de, Türkiye sınırlarının cihatçıların cirit attığı bir alan haline gelmesinin de mimarlarındandı.

Suriye halkı bu cihatçı çetelere boyun eğmedi, Davutoğlu da hem Suriye başlığında hem de parti içinde gözden düştü, Erdoğan tarafından görevden alındı.

Uzun süredir sessiz kalan Davutoğlu, ABD füzeleri Suriye'yi hedef alınca yeniden sahneye çıkma isteğini yaptığı açıklamayla gösterdi.

"Bizde Kudüs yok, Kudis-ü Şerif var. Şam yok, Şam-ı Şerif var. 7 yıldır zalim bir rejim Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor. Bir insanlık suçu olan kimyasalı kullanarak o direniş içindeki insanları katlediyorlar" diyerek ABD yalanlarına destek veren Davutoğlu, "Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam'daki Emevi Camisi'nde değil de bugün Batman'dadır? Onlar bir rejim baskısından kaçıp Türkiye'ye sığındılar. Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi Camisi'nde tekrar sesi yankılanacaktır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A MESAJ, 6 YILDIR BİTMEYEN HAYAL

Davutoğlu'nun "Emevi Camisi" çıkışı tesadüf değil. Parti içinde yeniden rol istediğini geçtiğimiz haftalarda Erdoğan'la görüşmesinde ortaya koyan Davutoğlu, Emevi Camisi çıkışıyla Erdoğan'a da mesaj gönderme derdinde.

2012'de döneminin başbakanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik yaptığı bir açıklamada, "İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız" demişti.

O tarihin üzerinde 6 yıl geçerken, Suriye halkı cihatçı çetelere ve ABD saldırısına direnmeye devam ediyor.

IŞİD'E 'ÖFKELİ ÇOCUKLAR' DEDİ, REYHANLI'DAN SONRA GÜLEREK AÇIKLAMA YAPTI

Reyhanlı'da onlarca yurttaşın hayatını kaybettiği saldırı sonrası kameralar karşısına geçerek gülümseyen ve bu hareketi nedeniyle tepki çekince de yurttaşları hedef alıp tehdit eden Davutoğlu, IŞİD adlı katliamcı çeteye ise "öfkeli çocuklar" demişti.