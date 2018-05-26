HDP'nin milletvekili aday listesi yenilendi

HDP'nin YSK tarafından reddedilen adaylarının yerine yeni isimler listeye girdi. Baluken'in yerine partinin YSK'deki temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki getirildi. İstanbul ve Şırnak'ta da yenilikler oldu.

YSK, HDP’nin geçici aday listesini yeniledi. Adaylığı geçen hafta kesinleşen cezası nedeniyle geçersiz olan İdris Baluken’in yerine HDP’nin YSK’deki temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki Batman’dan aday oldu. İstanbul adaylığı kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesiyle reddedilen Turgut Öker’in yerine Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’ndan Zeynel Özen gösterildi. ŞIRNAK LİSTESİ DE YENİLENDİ Abdullah Güngen’in milletvekili adaylığının reddedildiği Şırnak’ta ise liste yenilendi. Abdullah Güngen, Leyla Birlik, Hüseyin Kaçmaz ve Nuran İmir’den oluşan liste Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Serdar Küni şeklinde değişti.