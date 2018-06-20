HDP'nin iki Parti Meclisi üyesi gözaltına alındı

HDP'nin Parti Meclisi üyeleri Abdulselam Demirkıran ve Arife Çınar gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) üyesi Abdulselam Demirkıran, Adana’dan Mersin’e giderken yol kontrolünde gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Demirkıran’ın Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

ARİFE ÇINAR DA GÖZALTINA ALINDI

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, HDP'nin bir başka PM üyesi Arife Çınar da İzmir Menemen’de akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Arife Çınar, dün akşam saatlerinde seçim çalışması yürüttükleri sırada polislerce durdurularak, hakkında “yakalama kararı” olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Arife Çınar, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü.