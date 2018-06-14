HDP'den Suruç açıklaması: Seçimlere kavga ve kan bulaşmamalıdır

Suruç'ta AKP'li milletvekilinin esnaf ziyareti sırasında çıkan tartışmada 4 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından HDP konu hakkında bir açıklama yayınladı.

Seçimlere 10 gün kala provokasyon ortamının yaratılmaya çalışıldığını belirten HDP, halkı sağduyulu olmaya davet etti.

HDP'nin açıklaması şöyle;

Seçimlere 10 gün kala çeşitli illerde saldırılar yaşanmaktadır. Yaklaşık 1 aydır yan yana stantların açıldığı ve her partinin kendi yerel çalışmasını sürdürdüğü ortam seçimlere 10 gün kala değiştirilmeye başlanmıştır.

Urfa Suruç’ta yaşanan ve şu ana kadar bize gelen bilgilere göre 3ü esnaf 5 kişinin ölümüyle, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay son derece vahimdir. Öncelikle ölenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Suruç halkını, demokratik kamuoyunu ve tüm Türkiye’yi provokasyonlara karşı sağduyulu ve itidalli olmaya davet ediyoruz. Hükümete ve medyaya sorumlu bir dil kullanmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Medya organları gelişmeleri çarpıtarak ve asılsız iddialara dayandırarak yaymaktan ve ortamı körüklemekten derhal vazgeçmelidir.

Başbakana, İçişleri ve Adalet Bakanlarına sesleniyoruz. Seçim çalışmalarının güvenliğinin sağlanması için gerekenler bir an önce yapılmalıdır. Göreviniz güvenli bir seçim çalışması ortamını sağlamaktır. Savcıları acilen Suruç’taki olay yerinde ve hastanede delillerin karartılmaması için göreve çağırıyoruz.

Herkes soğukkanlılığını korumalı, seçim çalışmalarını demokratik bir tarzda sürdürmelidir. Seçimlere kavga ve kan bulaşmamalıdır.

HDP Merkez Yürütme Kurulu