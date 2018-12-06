HDP'den CHP-İyi Parti adayını destekleme sinyali

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarmayabilecekleri sinyalini verdi. CHP ve İyi Parti'nin ortak aday çıkarması durumunda destekleyip desteklemeyecekleri sorusuna Buldan'ın yanıtı 'Adayın profiline bakarız' oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti'nin çıkaracağı ortak adayları destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya "Gerçekten İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde halkımızın istediği, demokrasi güçlerinin tamam dediği, bizim adayımızdır dediği bir insan varsa destekleriz" yanıtını verdi.

Artı Gerçek'ten Derya Okatan'a konuşan Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceği sinyalini verdi. Buldan, AK Parti'nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İyi Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

Buldan şunları söyledi:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu göz önüne aldığımız zaman herkesin aklıselim bir şekilde yerel seçimlere yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. HDP olarak bu seçimlerin bir referandum olacağını ve tarihsel bir öneme sahip olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye'nin doğusunda kayyumları mutlaka oradan çıkarmak, kayyum zihniyetine son vermek, Türkiye'nin batısında da demokrasi cephesini örmek, AK Parti ve MHP'yi geriletmek gibi bir hedefimiz var. Türkiye'nin batısında, özellikle büyükşehirlerde ortak aday çıkararak AK Parti'nin gerilemesini elbette ki sağlayabiliriz. Herkes AK Parti ve MHP'yi geriletebilmek için her türlü özveriyi yapmaya hazır. Türkiye'nin batısı açısından herkesin bu güç birliklerine mutlaka destek vermesi gerekiyor."

"HDP İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkarmayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Buldan, şunları kaydetti:

"Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. Ama gerçekten İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde halkımızın istediği, demokrasi güçlerinin tamam dediği, bizim adayımızdır dediği bir insan varsa biz onu destekleriz."

Buldan "Mesela İstanbul'da CHP-İyi Parti ortak aday çıkardı, destekler misiniz?" sorusuna da "Adayın profiline bakarız" yanıtını verdi.