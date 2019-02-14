HDP ve CHP, Urfa'da aynı adayı destekleyecek

HDP ve CHP, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadıkları Şanlıurfa'da, bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceklerini açıkladılar.

Şanlıurfa'dan aday çıkarmayan CHP ve HDP, bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyecek.

HDP İl Başkanı Halil Akbaş, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde parti olarak bu yıl farklı bir yol izlemeye karar verdiklerini söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmadıklarını belirten Akbaş, bağımsız aday olan Cevheri'yi destekleyeceklerini belirtti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da, partisinin Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmadığına değinerek, "CHP olarak Şanlıurfa'da, bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri'yi destekliyoruz. Cevheri'ye güveniyoruz. İlçelerde ise kendi adaylarımızı çıkaracağız" diye konuştu.