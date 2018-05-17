HDP standını korumakla görevli polisten HDP'lilere 'Bozkurt' işareti

HDP standını korumakla görevli bir polis, siyah bir araçtan ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını açarak, HDP’lilere dönüp ‘bozkurt işareti’ yaptı.

HDP'nin Ankara Çankaya İlçe Örgütü’nün Kuğulu Park’ta açtığı seçim standına yönelik bir kadın polis tarafından provokasyon girişimi yapıldı. Kuğulu Park’ta açılan HDP standı önündeki Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde duran siyah bir arabanın 4 kapısını açan kadın polis "Ölürüm Türkiyem" şarkısını yüksek sesle açarak HDP’nin seçim şarkısını bastırmak istedi.

Mezopotamya'nın haberine göre üzerinde üniforması ve silahı olan kadın polis, HDP standına dönerek "Bozkurt" işareti yaptı. HDP’liler ise kadın polise sırtlarına dönerek tepki gösterdi.

'BİZ HAİNLERİN TARAFINDA DEĞİLİZ'

Bir HDP’li yöneticinin polislere giderek, “sizin seçim sürecinde tarafsız olmanız gerekir” demesi üzerine, standı korumakla yükümlü polisler “biz hainlerin tarafında değiliz” dediği duyuldu.

Bir süre sonra kadın polis siyah araca binerek stant önünden uzaklaştı.