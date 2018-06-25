HDP doğuda oy kaybetti, batıda yükseldi

HDP seçimde barajı aşarken, Selahattin Demirtaş'ın oy oranı 8,36'da kaldı. HDP'nin seçim sonuçlarına göre doğuda bazı yerlerde ciddi oy kaybı yaşadığı görülürken, batıda ise oyların arttığı görüldü. HDP, Diyarbakır, Hakkari, Siirt ve Şırnak'ta oy kaybetti.

HDP 24 Haziran seçimlerinde batıdan gelen oy desteğiyle barajı aştı ancak doğuda oy kaybı yaşadı. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise yüzde 8,36'da kaldı.

1 Kasım’da Diyarbakır’da yüzde 71,32 oy oranına ulaşan HDP’nin bu seçimde Diyarbakır’dan aldığı oy yüzde 65 oldu. HDP, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari gibi illerde de oy kaybı yaşadı.

HDP’nin en çok oy kaybı yaşadığı illerden biri de Şırnak’ oldu. 1 Kasım’da Şırnak’ta yüzde 84 oy oranına ulaşan HDP’nin oyu bu kentte yüzde 70’e kadar geriledi.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İstanbul’da yüzde 10.27 oy alan HDP, dünkü seçimlerde yüzde 12.5’e ulaştı. Ankara’da 1 Kasım’da yüzde 4.43 oy alan HDP’nin 24 Haziran oyu yüzde 6’ya ulaştı. HDP, İzmir’de de oy oranını yüzde 8.89’dan yüzde 11’e çıkardı. HDP, Mersin, Antalya gibi sahil kentlerinde de oyunu arttırdı.