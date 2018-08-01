HDP, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

HDP, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek yeni döneme ilişkin beklenti ve taleplerini iletti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve grup başkanvekilleri Ayhan Bilgen ile Fatma Kurtulan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la makamında görüştü.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Sezai Temelli, "Bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Meclis Başkanı seçilmesinden dolayı 27. Dönemin hepimiz için hayırlı olması dileklerimizi ve beklentilerimizi ilettik. Bildiğiniz gibi Meclis tarihinde 26. Dönem istenmeyen pek çok sahneye sahip. 27. Dönemde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demokrasi konusunda Parlamento zemininin önemli olduğunu vurguladık. Özellikle dokunulmazlıklar konusunu ve hala tutukluluğu devam eden Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven ve Enis Berberoğlu’nun durumlarını dile getirdik. Bu konuda Meclis’in bir diyalog zemininde demokratik teamülleri dikkate alarak adımlar atması gerektiğini vurguladık. Burası tüm toplumun temsiliyetini bulması gereken bir yerdir. 2 vekilin burada olmaması önemli bir eksikliktir. Meclis bu konuda üzerine düşen hassasiyeti yerine getirmelidir" dedi.