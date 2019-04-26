Havalimanındaki hakarete ilişkin açıklama geldi

İstanbul Havalimanı'nda bir uçağın rötar yapması sonrası bir havayolu emekçisi hakaretlere maruz kalırken, tepki çeken görüntülerin ardından hukuki süreç başlatılacağı açıklandı.

İstanbul Havalimanı'nda dün bir havalimanı emekçisini hedef alan sözlü hakaretin ardından ilk açıklamalar geldi.

Yaşanan olayın ardından havalimanı emekçisinin çalıştığı Atlasglobal'den yapılan açıklamada "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak 25.04.2019 tarihli IST-BJV KK42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" denildi.

İstanbul Havalima'nında yer hizmetleri veren Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü Osman Yılmaz’ın Habertürk’e yaptığı açıklamaya göre şirket, çalışanının uğradığı hakaret nedeniyle pazartesi günü hukuki süreci başlatacak.