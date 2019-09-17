Hastanenin onkoloji servisi kapatıldı, hastaya 'borcumuzdan dolayı malzeme tedarik edemiyoruz' denildi

Sivas Numune Hastanesi’nin onkoloji servisi kapatılırken, hastanede tedavi gören bir hastaya, 'Borcumuz olduğundan tedarikçi bize malzeme temin etmiyor. Bu nedenle ameliyatınızı şehir dışındaki bir hastanede yaptırmanız gerekiyor' denildi. Hastanede tedavi gören yüzlerce hasta, kararın ardından mağdur olmuş durumda.

Çocuk kardiyoloğu ve nöroloğu eksikliği nedeniyle de gündeme gelen Sivas'ta şimdi de Sivas Numune Hastanesi’nin onkoloji servisi kapatıldı. Servisin kapatılması kararı sonrası bir hastaya, "Borcumuz olduğundan tedarikçi bize malzeme temin etmiyor. Bu nedenle ameliyatınızı şehir dışındaki bir hastanede yaptırmanız gerekiyor" denildi.

YÜZLERCE HASTA MAĞDUR OLDU

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Numune Hastanesi’nde onkoloji servisinin kapanmasına ilişkin yaptığı açıklamada yüzlerce hastanın mağdur olduğunu dile getirdi.

"Hastaların yönlendirildiği Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi imkansızlıklarla boğuşurken, onkoloji gibi çok özen gösterilmesi gereken bir bölümün kapatılması AKP’nin sağlıkta dönüşüm vaadinin geldiğini noktayı ortaya koymaktadır" diyen Karasu, Sivas'ta geçtiğimiz dönemde çocuk kardiyoloğu ve nöroloğu eksikliği nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiğini dile getirdi.

‘HASTANELER BORÇTAN DOLAYI MALZEME ALAMIYOR’

Sivas Numune Hastanesi’nde tedavi gören bir hastanın yaşadıklarını da aktaran Karasu, hastane yönetiminin söz konusu hastaya, "Borcumuz olduğundan tedarikçi bize malzeme temin etmiyor. Bu nedenle ameliyatınızı şehir dışındaki bir hastanede yaptırmanız gerekiyor" dediğini aktardı.