Hastaneler kapatılmasın eylemine polis saldırısı

Hastanemi Kapatma Platformu’nun Ankara kent merkezinde bulunan hastanelerin kapatılmasını protesto edeceği eyleme polis saldırdıi

Ankara kent merkezindeki hastanelerin, şehir hastanelerinin açılması sonrası kapatılacak olmasına yönelik protestoya polis saldırdı.

TTB, ATO, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve vatandaşların destek verdiği eylemde polis hastane önünde toplanılmasını dahi izin verilmedi.

Numune Hastanesi’nin ve diğer köklü hastanelerin kapatılmasını istemeyenlere yönelik saldırıda eski TTB Başkanı Beyazıt İlhan'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Eyleme katılan isimlerden olan Mimarlar Odası Ankara Şube Tezcan Karakuş Candan, “Polis, hastane ile halk arasında ciddi bir barikat örmüş durumda. Numune tam 137 yaşında. Biz bu soygun düzeninin sağlıktaki kılıfı şehir hastanelerini değil, kent merkezindeki hastaneleri istiyoruz. Bir dolmuşla, bir otobüsle herkesin ulaşabileceği hastaneleri kapatıp, şehir hastaneleri açıyorlar. Yol altyapısı olmayan, hizmetleri pahalı hastane değil, ticarethane mantığıyla yapılan şehir hastaneleri hepimizi hasta edecek. Zaten hasta garantisi veriyorlar. Kent merkezindeki hastanelerin kapatılmasını istemiyoruz" dedi.