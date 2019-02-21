Hastane bahçesindeki bankta öldü, kimse fark etmedi

Konya'da Sabri Mantar (61) adlı yurttaş, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu. Mantar'ın bankta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan Konya Numune Hastanesi'nin bahçesindeki bankta meydana geldi.

Sabri Mantar adlı yurttaşı bank üzerinde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mantar'ın öldüğünü tespit etti. Hastane önündeki mobese kameralarını inceleyen polis, Mantar'ın saat 09.22'de gelerek banka oturduğu, 1 dakika sonra da kafasını geriye atarak hareketsiz kaldığını tespit etti.

Polis, ayrıca Sabri Mantar'ın 2 gün önce bir semt polikliniği kardiyoloji servisinde muayene olduğunu da belirledi. Sabri Mantar'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü üzerinde durulan Mantar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

