Haşim Kılıç'tan AKP'ye: 'Ahlak ve maneviyat' diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız...

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 'Ne yazık ki önce ‘ahlak ve maneviyat' diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlak bıraktılar' dedi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Rekabet Derneği tarafından düzenlenen “Adil Rekabete Katkı” ödül törenine katıldı. Kamu İhale Kanunu'nun yürürlüğe girdiğinden bu yana 186 kez değiştirildiğini belirten Kılıç, AKP'ye tepki gösterdi.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, hukuk felsefesindeki pozitif hukuk-ahlak konusuna değinen Haşim Kılıç şöyle konuştu: “Bir kanun niye bu kadar değiştirilir? Pozitif hukuk kuralını kaldırıyorsunuz ki öbür tarafa, ahlaki tarafı terk ediyorsunuz. Ne yazık ki önce ‘ahlak ve maneviyat' diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlak bıraktılar. Dolayısıyla ne bir rekabet, ne bir şey söz konusu olamayacaktır. Biz bu ahlaki daha doğrusu insanların subjektif alanına bırakılan işleri sıfıra indirmediğimiz sürece, bu ülkede rahat edemeyeceğiz.”

Kılıç 2008'de AYM'nin önüne gelen AKP'nin kapatılması davasında “Ret” oyu kullanmış ve parti 6'ya 5 oyla kapatılmamıştı.