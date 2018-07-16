Hande Fırat'tan bir 'telefon' açıklaması daha

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Erdoğan'la canlı yayın bağlantısı kurduğu telefonuna ilişkin açıklamada bulunan Hande Fırat, 'Eğer devletimiz bir müzeye isterse tabii ki oraya vereceğim veya ömür boyu saklayacağım' dedi.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında CNN Türk'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FaceTime üzerinden canlı yayın yapan Hande Fırat, girişimin yıl dönümünde yine telefonuyla ilgili konuştu.

Milliyet'ten Buket Aydın'a açıklamada bulunan Fırat, telefonunun kendisinden daha ünlü hale geldiğini belirterek, "Telefon benim özel telefonumdu. Benden daha meşhur bir hal aldı. Türkiye’den, yurt dışından mesajlar geldi, satın almak isteyenler oldu. Telefon şu an bende. Eğer devletimiz bir müzeye isterse tabii ki oraya vereceğim veya ömür boyu saklayıp o gece 'Anne sakın ölme' diyen kızıma bırakacağım" diye konuştu.