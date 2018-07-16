Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcıya tahliye

Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'in Cemaat davası kapsamında yargılandığı davada karar çıktı.

Gaziantep'te 9. Ağır ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile avukatları katıldı.

Görüşen, MİT Müsteşarı Hakan Fidan 'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili beyanların doğru olmadığını ileri sürerek, "MİT sekretaryasını arattım ama ifadeye çağırmadık. Yerinde olmadığını öğrenince hiçbir işlem yapmadım. Ayrıca tanık olarak dinlenen İ.O'nun bu konudaki beyanları da doğru değildir" dedi.

Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca, esas hakkındaki mütalaasında, "Oslo sürecine ilişkin MİT Müsteşarı Hakan Fidan 'ı ifadeye çağıran sanık Görüşen'in, İstanbul'da görev yapan özel yetkili FETÖ/PDY mensubu savcılarla senkronize şekilde hareket edip hükümetin politikalarının akamete uğratılması ve kamuoyuna MİT mensuplarının suç işlediği izlenimini vermeyi amaçladığını" kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.