'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası: Yerine gelecek ismi de açıkladı

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağı, yerine Gürsel Dönmez'in MİT'in başına geçeceği ileri sürüldü.

Yurt gazetesi yazarı Adnan Bulut, Hakan Fidan'ın görevden alınacağını, yerine Gürsel Dönmez'in getirileceğini ileri sürdü.

"Hakan Fidan yeni dönemde ne yapacak? Benim Ankaralı ‘tombul kuş’ dün yine kondu pencereme. Adı ve yapısı değişen MİT’te Hakan Fidan dönemi kapanıyor gibi gözüküyor" diyen Bulut, "Erdoğan, şimdiye dek hep arkasında durduğu Hakan Fidan’ı nerede değerlendirecek veya değerlendirecek mi belli değil şimdilik. Belki de bellidir de biz bilmiyoruz. Ama MİT Başkanlığı’na kimin geleceği hemen hemen belli olmuş. Başbakanlık’ta Başdanışmanlık ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunmuş bir isim bu. Yeni Şafak Gazetesi’nde dış politika yazıları yazan, daha önce kıl payı milletvekili seçilemeyen bir ismi ben buradan tarif etmiş oldum. İşin meraklıları kısa bir araştırmayla bu isme ulaşır. İzleyelim, görelim" ifadelerini kullandı.

Bulut'un işaret ettiği ancak açıklamadığı isim ise Gürsel Dönmez...