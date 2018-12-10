Hakan Fidan, Erdoğan'a ABD'deki Kaşıkçı brifingini anlatacak

MİT Başkanı Hakan Fidan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Cemal Kaşıkçı brifingine ilişkin bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.30'da Saray'da MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Buluşmada Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Amerikalı senatörlerle Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile görüşmesinin detaylarını aktarması bekleniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, MİT Başkanı Hakan Fidan geçen hafta ABD’deydi. ABD'li senatörlere Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan’ın Kanada seyahatinden haberdar olduğunu ancak ABD ziyaretinden kendisinin bilgisinin olmadığını söyledi. Saat 18.30’daki buluşmada MİT Başkanı, Erdoğan’a bu ziyareti ve verdiği brifing ile bilgi verecek.