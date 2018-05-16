Hakan Atilla davasında kritik gün

ABD'de yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın alacağı cezayla ilgili karar duruşması bugün görülecek.

Rıza Sarraf davası kapsamında, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan ve jüri heyetinin kendisine isnat edilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın alacağı cezayla ilgili karar duruşması bugün aynı mahkemede Türkiye saatiyle 17.00’de yapılacak.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Hakan Atilla ilgili yapılacak duruşmada Hakim Richard Berman’ın karar vermesi bekleniyor. Ancak Amerikan ceza yasalarına göre belirlenen günde hakimin karara varamaması halinde karar duruşmasını ertelemesi ve yeni duruşma günü belirleme seçenekleri de bulunuyor.

Jürinin, kendisine isnat edilen altı ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulduğu Mehmet Hakan Atilla için verilebilecek maksimum hapis cezası toplam 105 yıl.

Ceza Gözetim Memuru Rebekah Dawson hakime sunduğu raporda, Atilla’nın 105 yıl maksimum hapisle cezalandırılmasını istedi.

Atilla’nın avukatlarıysa, Atilla’nın 105 yıl hapis cezası almasını öneren Rebekah Dawson’ın sunduğu gerekçelere teker teker cevap verip, müvekkillerinin tüm suçlardan azami hapisle cezalandırılamayacağını savundu. Avukatlar ayrıca 46 ile 56 ay arasındaki hapis cezasının normal olacağını belirtti ve hakimden kararında merhametli olmasını talep etti.

Sarraf soruşturmasını başlatan New York Güney Bölgesi Savcılığı, mahkeme yargıcına sunduğu dilekçede Atilla’nın 188 ay (15 yıl) hapis ve 50 ile 500 bin dolar para cezası verilmesini talep etti.