Hacettepe Üniversitesi'nde 'Gagarin' etkinliği

Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıkışının 57'nci yıl dönümünde Hacettepe Üniversitesi'nde bir etkinlik gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinde, Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıkışının 57'nci yıl dönümünde "Uzayın gelişimi ve Yuri Gagarin'' başlığıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Düşünce Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi Astronomi Topluluğu ve Hacettepe Üniversitesi Uzayın Keşfi ve Geliştirilmesi Topluluğu'nun ortaklaşa düzenlediği etkinlikteki açılış konuşmasında, "Hacettepe Üniversitesi'nin ilerici, aydınlanmacı öğrencileri olarak içi boşaltılmaya çalışılan akademide bir mücadelenin gereğine inanıyor, gerici zihniyete karşı ısrarla bilimi savunuyoruz. Bugün bizler de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961'deki gücü ve kararlığıyla ilerliyoruz'' denildi.

"TÜM İNSANLIK HEYECANLANDI"

Ardından Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden Dr. Emel Güneş bir sunum yaptı. Sunumda 57 yıl önce bugün insanlığın ilk kez uzaya çıkma başarısında geçilen aşamalardan, uzayın gelişimi konusunda SSCB'nin üstlendiği rolden ve Gagarin'in tüm dünyada aynı dakikalar içinde yarattığı etkiden söz edildi.

Gagarin'in uzaya çıkışının Sovyetler Birliği'nde ve tüm insanlıkta yarattığı heyecana dair görüntüler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.