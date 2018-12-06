A Haber: AKP aday çıkarmayarak 8 ilde MHP'ye jest yapabilir

AKP'nin 8 ilde aday çıkarmayarak bu illeri 'MHP'ye bırakacağı' iddia edildi. A Haber'in haberinde 'teşkilatlara 'Aday çıkarmayın' demek genel merkezler için de çok kolay bir şey değil' deniliyor.

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime dair kulislerde konuşulanları aktardı. Buna göre MHP'nin feragat ettiği büyükşehirler dahil AKP, 8 ilde MHP'ye "jest" yapabilir.

Atik, AKP'nin jest yapacağı illerin Isparta, Manisa, Karabük, Bartın, Kars, Adana, Mersin, Osmaniye olacağını ileri sürdü.

'ADAY ÇIKARMAYIN DEMEK ÇOK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL'

"AK Parti ve MHP arasındaki uzlaşma ve iş birliği görüşmelerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermeyecek ve buralarda AK Parti'nin adaylarını destekleyecek. Burası net. Ve bunun karşılığında da AK Parti'den bir jest beklediklerini söyledi sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'karşılıklı jestlerimiz olacak' diyerek onayladı" ifadesini kullanan Atik, şöyle devam etti:

"Peki hangi illerde olacak ve bunu yapmak o kadar kolay mı? Sadir Durmaz ile Mehmet Özhaseki arasındaki görüşmeler devam ediyor. Diğer illere baktığımız zaman "Adana, Mersin, Osmaniye'de AK Parti'nin aday çıkarmayabilir" şeklinde bir görüş ön plana çıkıyor. Tabii bundan sonraki Manisa, Isparta, Karabük, Bartın ve Kars'ta neler olacak onları göreceğiz. AK Parti şuana kadar Manisa'da aday açıklamadı. Isparta'da aday açıklamadı. Kars'ta aday açıklaması yapmadı. Ancak yerelde ittifak çok zor bir şey. Çünkü bütün teşkilatlar yerel seçimler ve belediyeler için çalışıyor.

Dolayısıyla teşkilatlara "Aday çıkarmayın" demek genel merkezler için de çok kolay bir şey değil. Mehmet Özhaseki ile Sadir Durmaz tüm teknik detayları çalıştılar. Şuan iki parti de tüm detayları ortaya koydular. Bu jesti yapmak kolay değil iki lider için de söylediğimiz gibi. Yalnız burada önemli bir şey var sayın Bahçeli konuşmasını yaparken 30 büyükşehirden söz etti. 30 Büyükşehir üzerinde çalışıyoruz dedi. Dolayısıyla bu işbirliği yapacağı iller sadece 4-5 ille, yeni Adana, Mersin, Osmaniye ile sınırlı değil. Oralar zaten olacak ama asıl bu büyük işbirliği 30 büyküşehirde olacak. CHP ve HDP'nin elindeki belediyeleri almaya çalışacaklar.

Hangi belediyeler onlar? Aydın, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir gibi illerde işbirliği yapacaklar, Hatay, Diyarbakır, Mardin gibi illerde. Ve buraları almak için çalışacaklar. İlçeler düzeyinde jestler olabilir mi? Şu anda ilçeler konusu da çalışılıyor. İstanbul ve Ankara'da bazı ilçelerin de Cumhur ittifakı kapsamında çalışıldığı belirtiliyor. İstanbul'da MHP'nin şuan bir belediyesi bulunmuyor. Bu konunun netleşmesinden sonra öğrenmiş olacağız. Ancak diğer noktalar önemli. Antalya, Balıkesir ve birçok ilde birlikte hareket edilecek. Ve bu konudaki son kararı da iki lider bu hafta olmasa bile önümüzdeki hafta yapacağı görüşmede netleştirecekler. "