'Güvenli bölgenin nereye kurulacağı belli oldu' iddiası

ABD ile Türkiye arasında devam eden 'güvenli bölge' pazarlığına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre güvenli bölge 5 kilometre derinliğinde, 100 kilometre genişliğinde bir alana kurulacak.

Mezopotamya Ajansı, Ankara’da 3 gün süren güvenli bölge toplantısının sonuçlarına ilişkin bir habere yer verdi. Habere göre, ABD’li yetkililerin yanı sıra NATO’nun 6 üst düzey komutanının da katıldığı toplantıda, “güvenli bölge” konusunda 5 kilometre derinlik, 100 kilometre genişlikte anlaşıldı. RESULAYN-TEL ABYAD ARASI İddiaya göre "güvenli bölge", Resulayn'den (Serekaniye) Tel Abyad'a (Girê Spî) kadar uzanan bölgede kurulacak. YPG GÜÇLERİ ÇEKİLECEK Bu alandan YPG güçleri çekilecek, bölgenin denetimi kentlerde kurulan yerel askeri meclislere devredilecek. İddiaya göre, belirlenen bölgede, "Uluslararası Koalisyon güçleri"nin denetiminde gözlem noktaları kurulması kararlaştırıldı; bölgede bulunan ağır silahlar ise 20 kilometre geriye çekilecek. Habere göre, anlaşmanın ardından Türkiye tek taraflı eylemde bulunmayacak. Varılan anlaşmanın maddelerinden bir diğeri de, Türkiye'deki Suriyelilerin söz konusu güvenli bölgeye dönüşü oldu. Habere göre, şartların yerine getirilmesi koşuluyla koalisyon güçleriyle birlikte Türkiye’ye ait uçaklar da bölgede uçuş yapabilecek.