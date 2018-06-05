Gülen belgelerini inceleyen CHP'den ilk açıklama

CHP'den dört kişilik heyet, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin dosyayı incelerken, açıklama önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu ve İnce tarafından yapılacak.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP heyetinin Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelediğini açıkladı.

"Heyetimiz raporunu hızla yazıyor. Rapor cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak" diyen Özel, "Detaylı açıklamalar sayın İnce ve genel başkanımız tarafından önümüzdeki gün ve saatlerde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Özel, "Bize heyetimizden verilen bilgi gerekli incelemeleri yaptıklarını, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde Sayın İnce'nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor" diye konuştu.