'Gül hain' sözlerine yanıt: Havlayan her ite kemik atacak değiliz

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ'ın Abdullah Gül'ü 'ihanet'le itham eden sözlerine Gül'ün koruma müdürü Osman Çangal yanıt verdi: 'Şahsiyet ve onur yoksunu havlayan her ite, köpeğe kemik atacak değiliz.'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın, Abdullah Gül için "Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir" sözlerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün koruma müdürü Osman Çangal Twitter hesabından yanıt verdi.

Çangal, Twitter hesabından, "Şahsiyet ve onur yoksunu havlayan her ite, köpeğe kemik atacak değiliz..." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Gül için, "Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir" demişti.

'ELEŞTİRİ İFADESİNİ AŞAN AŞIRI BİR İFADE'

Gül cephesinden açıklama Dağ'ın açıklamalarını AKP Sözcüsü Ömer Çelik "eleştiri ifadesini aşan aşırı bir ifade" nitelemesiyle eleştirmesinin ardından geldi. Çelik, “Genel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize her zaman talimatları ve tavsiyesi, AK Parti'de milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı, bakanlık, başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş, AK Parti'de bu görevlere genel başkanımızın takdiri ve yetkili kurullarımızın kararıyla gelmiş siyasi şahsiyetler hakkında her zaman dikkatli ve özenli bir dil kullanılması doğrultusundadır. Dolayısıyla biz her zaman için dikkatli ve özenli bir dil kullanmaya, kurumsal dilimizi bu çerçevede oluşturmaya her zaman için çok büyük bir özen gösteririz. AK Parti gelenekleri de zaten bu şekildedir. Dolayısıyla eleştiri sınırlarını aşan, aşırı ifadeleri tasvip etmiyoruz. Bu bahsettiğiniz ifadede de arkadaşımızın ifadesi eleştiri ifadesini aşan aşırı bir ifade olmuştur. Dolayısıyla tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır" demişti.