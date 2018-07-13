Görevi bitti ama Meclis'ten gitmiyor: Locada bekliyor, genel kurula iniyor

Üç yıllık başkanlığı döneminde laikliğin anayasadan kaldırılmasını isteyen, Mustafa Kemal'in adını anmamak için özel gayret gösteren İsmail Kahraman, TBMM başkanlığı ve milletvekilliği sona ermesine rağmen Meclis’ten bir türlü ayrılmıyor.

İsmail Kahraman, 24 Haziran seçimlerinde aday olmadı ve hem TBMM başkanlığı hem de milletvekilliği sona erdi. Ancak Kahraman TBMM'de genel kurul salonuna girip toplantılara katılıyor ya da protokol locasına çıkıp görüşmeleri izliyor. Meclis iç tüzüğüne göre Milletvekili olmayan kişilerin genel kurul salonuna girmeleri yasak bulunuyor. İsmail Kahraman ise bu yasağı dinlemiyor, eski başkan olduğu için de müdahale eden olmuyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre bakanların yemin töreni ve TBMM Başkanlığı seçiminde locada oturan Kahraman, milletvekillerinden başkasının girmesi yasak olan genel kurula da inip tebrik kuyruğuna katıldı. Hem bakanları hem de Binali Yıldırım'ı genel kurul salonunda tebrik etti.

Kahraman, görevi bırakırken Meclis'e ait Audi A-8 Long marka bir makam aracı da aldı. Arabasına küçük TV dahil bazı aksesuarlar eklendi ve 45 bin lira harcama yapıldı.