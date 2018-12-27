Gölcük Tabiat Parkı'nda otel inşaatına yürütmeyi durdurma

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme proje kapsamında yapılacak olan dağ kızağı ve teleferik hattı projesinin durdurulması talebiniyse reddetti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne devredilen Gölcük Tabiat Parkı'nda belediye tarafından haziran ayında yapımına başlanan bungalov ve otel inşaatı projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Gölcük Platformu'nun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na projenin doğanın yapısını bozacağı gerekçesiyle açtığı davada, Gölcük Tabiat Parkı’na yapılacak olan 25 adet bungalov ev ve 19 odalı dağ köşkü ile teleferik hattı ile dağ kızağı projesinin reddi talep edildi.

Bolu İdare Mahkemesi’nde görülen davada, bilirkişi heyeti, yapılmakta olan evlerin mevcut ağaçlara ve ağaç köklerine zarar verdiğinin gözlendiği yönünde rapor hazırladı.

Mahkeme, Gölcük Tabiat Parkı’na yapılan 25 adet bungalov ev ve 19 odalı dağ köşkü projesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olabileceği vurgulandı. Mahkeme dağ kızağı ve teleferik hattı projesi için ise bölgeye zararı olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

