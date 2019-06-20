Gezici Araştırma'dan ilginç anket kararı

Gezici Araştırma şirketi, 23 Haziran'daki İstanbul seçimi için yaptıkları anketin sonucunu kamuoyuna açıklamayacağını duyurdu.

Gezici Araştırma şirketi, 23 Haziran seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını açıklamayacağını duyurdu.

31 Mart öncesi yayımladığı anket sonucuyla İstanbul ve Ankara'ya dair en yakın sonucu veren kurum olduğunu açıklayan Gezici, "Dolayısıyla tüm gözler, yenilenecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili çalışmalarımızı yakından takip edip yayınlayacağımız sonuçları büyük bir merakla beklemektedir. Buna rağmen Gezici Araştırma Merkezi olarak tekrarlanan İstanbul seçimleriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapmamıza rağmen elde ettiğimiz sonuçları sadece abonelerimiz ile paylaşma, kamuoyuna açıklamama kararı aldık" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Çünkü bir yandan kamuoyu, araştırma şirketlerine gerektiği önemi vermemektedir ve diğer yandan bazı araştırma şirketleri de siyasi partilerin birer uzantısı şekline bürünerek kamuoyunu yanıltacak ve güven ilkesini sarsacak çalışmalara imza atmaktadır" denilirken, anket şirketlerine ilişkin yasal düzenleme çağrısı yapıldı.