Gaziantep’te Haznevi tarikatı külliye inşa ediyor

Merkezi Suriye’de bulunan Haznevi tarikatı Gaziantep’te bir külliye inşa ediyor. Türkiye’de 'İlim ve İrfan' adlı gerici dergi etrafında toplanan tarikatın üyelerinin ücretsiz olarak çalıştıkları belirtilen inşaata kimse yanaştırılmıyor.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karpuzkaya köyü yakınlarındaki yerleşime, merkezi Suriye'de bulunan Haznevi tarikatına ait külliye yapılıyor.

Külliye inşaatında yaklaşık 100 tarikat üyesinin ücretsiz olarak çalıştığı belirtiliyor.

Devasa büyüklükte olan cami ve çevresinde yükselen apartman inşaatına kimse yaklaştırılmazken, külliyenin bölgedeki Alevi nüfusun yoğun olduğu köylere yakın olmasının da çevredeki halkı kaygılandırdığı belirtiliyor.

Tarikatın şeyhi Muhammed Haznevi yılda en az bir kez Türkiye’ye gelip, tarikatının zikir törenlerini yönetirdi. Haznevi geçen yıl öldüğünde, binlerce Türk müridinin cenaze töreni için Suriye’ye geçmek istemesi haber bültenlerine konu olmuştu.

Şeyhliği Muhammed Haznevi’nin oğlu Muhammed Muta Haznevi üstlendi. Haznevi'nin inşaatın tamamlanmasının ardından burada ikamet edeceği söyleniyor.

Türkiye'de İlim ve İrfan adlı gerici dergi etrafında toplanan Haznevi Tarikatı’nın Gaziantep'te çok sayıda başka külliyelerinin de olduğu biliniyor.

Tarikatın şeyhinin inşaat halindeki külliyeyi ziyareti, 2015 yılında Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı’nın da katıldığı tarikat etkinliğinin görüntüleri ve inşaattan videolar sosyal medya hesaplarından yayımlanıyor.

İnşaat halindeki külliyedeki törenden görüntüler ise şöyle: