Garo Paylan ve İsmail Küçükkaya arasında kadın moderatör tartışması

İsmail Küçükkaya ile bu sabah programına konuk olan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan arasında moderatör tartışması yaşandı. Küçükkaya, Paylan'ın 'Neden kadın yok' eleştirisine yanıt verdi.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, bu sabah programına konuk olan HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan'ın Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için "Neden kadın yok" eleştirisine tepki gösterdi.

Paylan, Küçükkaya'ya başarılar diledikten sonra, "İki erkek adayla çıkacaksınız yayına, siz de erkek bir gazetecisiniz, 3 erkek konuşacaksınız" eleştirisinde bulundu.

'KADIN MESELESİNİ EN ÇOK BEN GÜNDEME GETİRDİM'

Bu eleştiri üzerine Küçükkaya, "Kadın meselesini 6 yıldır en fazla gündeme getiren benim. Fakat şu çok yanlış; sen de aynı hataya düşmüşsün, benim çok başarılı kadın gazeteci arkadaşlarım var, benden çok daha başarılılar. Fakat bir ortak yayını yalnızca kadın olduğu için işte bir kadın sözü demek bu meseleyi anlamamak demek. Meseleye yanlış bakıyorlar" dedi.

'BİZİM ÖNERİMİZ BİR KADIN, BİR ERKEK OLURDU'

Bunun üzerine söz alan Paylan, "Bizde eş başkanlık sistemi var. Bizde bir kadın belediye başkanı vardır, bir de erkek. Bizde bütün kurullarda en az yüzde 50 kadın yer alır. Bizim önerimiz; bir kadın, bir erkek gazeteci olması yönünde olurdu. Birlikte ortak görünür olmak da önemli. Bizim belediye başkan adayımız olsaydı orada iki eş başkan görecektiniz" şeklinde cevap verdi.

'KADIN RUHUNU HERHANGİ BİR KADINDAN DAHA FAZLA YANSITTIĞIMA İNANIYORUM''

İsmail Küçükkaya ise "Birçok kadın meslektaşım, şöyle yazmışlar. İsmail de çok iyi sunacaktır ama filanca kadın da olsaydı… Meseleye şöyle bakmamız lazım; yalnızca kadın veya erkek değil. Ben bir şey diyeyim mi, kadın duygusunu ve ruhunu ben herhangi bir kadından daha fazla yansıttığıma inanıyorum. Ama şöyle tartışılmalı: Bu adam ne yapmış, 5 yıl Ankara temsilciliği, 5 yıl genel yayın yönetmenliği yapmışım, 6 yıldır Türkiye’nin en çok izlenen, en çok güvenilen isimlerindenim. Bunlar tartışılmalı. Ama meselemiz şu olmalı; siyasetin yarısını, parlamentonun yarısını kadınlardan oluşturmalıyız ya da kadın işçilerin yaşadığı sıkıntıları gündeme getirmeliyiz. Yoksa meselenin sadece seksi taraflarıyla ilgileniyorlar" dedi.