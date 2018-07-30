Fitch'ten bankalar için 'risk' uyarısı

Türk bankalarının negatif görünümünün çoklu riskleri yansıttığını belirten Fitch, sektör performansında bu yıl bozulma beklediklerini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, temmuzda yaygın not düşürülmesinin yol açtığı Türk bankalarının çoklu risklerinin kredi profillerini tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Dünya'nın haberine göre Fitch, TL'nin değer kaybetmesi, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin bankaların varlık kalitesi, performansı, fonlama ve likiditesi için ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl sektör performansının bozulmasını beklediklerini ve çoğu bankanın kredi notunun hala negatif görünüm veya negatif izlenmede olmasını öngördüklerini vurguladı.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından 20 Temmuz'da Türk bankalarının kredi notunu indirdi. Bankaların bazılarının not görünümü "negatif"te bulunuyor.

BANKALARIN NET KÂRI 29 MİLYAR LİRA

Türk bankacılık sektörünün Haziran sonu itibarıyla net kârı 28 milyar 921 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bankaların karı 25,35 milyar TL olmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Haziran 2018 döneminde sektörün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar 537 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre 413 milyar 694 milyon TL (%12,7) arttı.

Haziran 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 353 milyar 170 milyon TL, menkul değerler 431 milyar 613 milyon TL oldu. 2017 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %12,7, krediler %12,1 oranında ve menkul değerler toplamı %7,5 oranında artış gösterdi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3 olarak gerçekleşti.