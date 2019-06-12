Fitch: ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırımlarının ‘önemli etkisi’ olur

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD’nin Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulaması halinde bunun yatırımcı algısında ‘önemli etkisi’nin olacağını kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten yapılan açıklamada, ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle yaptırım uygulamasının yatırımcı algısına “önemli etkisi”nin olacağı kaydedildi.

Fitch’in gelişmekte olan Avrupa ülkeleri biriminin başındaki Paul Gamble bugün düzenlenen bir telekonferansta yaptığı açıklamada “Yaptırım getirilirse doğrudan etkisi görece hafif olacaktır, ancak (Türkiye’ye yönelik) iştahta önemli etkisi olacaktır” dedi.

Gamble Türkiye ekonomisinin yüzde 1,1 olan 2019 yılı daralma tahminini değiştirmediklerini, ikinci çeyrekte bir önceki yıla kıyasla daralma öngördüklerini söyledi. Gamble 23 Haziran seçimlerinden sonra hükümetin ekonomik programının uygulamaya konmasını izleyeceklerini söyledi.

'DOLARİZASYON YIL SONUNA DEK SÜRECEK'

Fitch’in finansal kuruluşlardan sorumlu yöneticisi Lindsey Liddell ise “Türk bankalarının sermaye rasyoları, sermaye yaratma kapasiteleri makul seviyelerde. Türk bankalarının kârları kredilerde meydana gelebilecek zararlara karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Mevduatlarda dolarizasyonun devam ettiğini görüyoruz, yılın sonuna kadar bunun sürmesini bekliyoruz” dedi.

Fitch yetkilileri, Türkiye’nin bankacılık sektörü ve ekonomisine dair görüşlerini ise şöyle sıraladı: