Fitch: ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırımlarının ‘önemli etkisi’ olur

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD’nin Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulaması halinde bunun yatırımcı algısında ‘önemli etkisi’nin olacağını kaydetti.
Çarşamba, 12 Haziran 2019 00:17

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten yapılan açıklamada, ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle yaptırım uygulamasının yatırımcı algısına “önemli etkisi”nin olacağı kaydedildi.

Fitch’in gelişmekte olan Avrupa ülkeleri biriminin başındaki Paul Gamble bugün düzenlenen bir telekonferansta yaptığı açıklamada “Yaptırım getirilirse doğrudan etkisi görece hafif olacaktır, ancak (Türkiye’ye yönelik) iştahta önemli etkisi olacaktır” dedi.

Gamble Türkiye ekonomisinin yüzde 1,1 olan 2019 yılı daralma tahminini değiştirmediklerini, ikinci çeyrekte bir önceki yıla kıyasla daralma öngördüklerini söyledi. Gamble 23 Haziran seçimlerinden sonra hükümetin ekonomik programının uygulamaya konmasını izleyeceklerini söyledi.

'DOLARİZASYON YIL SONUNA DEK SÜRECEK'

Fitch’in finansal kuruluşlardan sorumlu yöneticisi Lindsey Liddell ise “Türk bankalarının sermaye rasyoları, sermaye yaratma kapasiteleri makul seviyelerde. Türk bankalarının kârları kredilerde meydana gelebilecek zararlara karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Mevduatlarda dolarizasyonun devam ettiğini görüyoruz, yılın sonuna kadar bunun sürmesini bekliyoruz” dedi.

Fitch yetkilileri, Türkiye’nin bankacılık sektörü ve ekonomisine dair görüşlerini ise şöyle sıraladı:

  • Döviz rezervleri kura müdahale için kullanılırsa endişe yaratır.
  • Merkez Bankası’nın brüt ile net döviz rezervleri arasındaki fark bir sorun yaratmıyor.
  • TCMB bazı açılardan rezervler konusunda son derece şeffaf, günlük veri yayımlıyor; bazı açılardan ise o kadar şeffaf değil, rezervlerdeki değişim gecikmeyle açıklanıyor.
  • Kamu bankalarına bu yıl yapılan sermaye enjeksiyonu, devletin kamu bankalarına destek iradesinin yüksek olduğuna işaret ediyor.
  • Devletin kamu bankalarını desteklemeye yatkınlığı kamu bankalarında not indirimi ihtimalini azaltıyor.
  • Türk bankaları dış piyasalardan fonlama sağlamaya devam edebiliyorlar ancak yabancı algısına bağlı olarak maliyetler artıyor.
  • Bankacılık sektöründe büyüme zorlu pazar koşullarından dolayı önceki yıllara kıyasla daha zayıf olacak, marjların daralmasını bekliyoruz.