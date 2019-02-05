'FETÖ'nün avukat yapılanması' davasında 33 sanık hakkında hapis istemi

‘FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin 53 kişinin yargılandığı davada, 33 sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

‘FETÖ'nün avukat yapılanmasına" ilişkin 53 kişinin yargılandığı davada, örgütün "Yargıtay imamı" olduğu ifade edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 33 sanığın, “terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘FETÖ'nün avukat yapılanması’ davası kapsamında 52'si avukat 53 kişinin yargılanmasına, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Eski savcı Ferhat Sarıkaya ile Ahmet Özcan'ın tanık olarak dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Abdulkadir Ceylani Özgül, Ali Fuat Babatan, Cemalettin Karadaş, Çağlayan Erginay, Eren Babahanoğlu, Furkan Şen, Hasan Basri Aksoy, Hüseyin Mehan, İbrahim Löklüoğlu, İbrahim Temur, İsmail Uyar, İsmail Yıldırım, Mehmet Deveci, Muhammed Enes Ayhan, Muhammet Ali Özdel, Murat Araç, Süleyman Sallı, Şaban Yağcı, Mehmet Rasim Kuseyri, Kadir Kocalar, Sedat Oğuz, Mücahit Kozan, Hasan Yavuz Seyidoğlu, Çağatay Sakaoğlu, Murat Aktaş, Ahmet Yazıcı, Fuat Yüksel, Eyyup Can Candaş, Ömer Karadeniz, Sait Şahan, İsmail Yeşilova, Kerim Yurttaş ve Mehmet Derdiyok'un "terör örgütüne üyelik" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“Terör örgütüne üye olmak”tan cezalandırılmasını istediği sanıklar Eyyüp Ağaoğulları ve Adem Tüysüz'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması talebinde bulunan cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Demir, Ali Bezci ve Ümmehan Temur ile suç delillerini imha etmekle suçlanan Devlet Deveci'nin beraatini istedi.

Duruşma savcısı, yakalanamayan sanıklar Hasan Hüseyin Tanrıverdi, Ali Yıldız, Mehmet Sürer, Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, Mustafa Onur Aslay, Mehmet Kasap, Hakan Yıldız, Talha Aksoy, Mustafa Dokumacı, Hayrettin Açıkgöz, Mustafa Kocadağ, Melik Bayat ile henüz savunmaları alınmayan Muhammet Gökhan Kılıç ve Adnan Şeker'in dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Mütalaadan sonra ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu durumunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.