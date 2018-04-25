'FETÖ'den hüküm giyen eski Zaman yöneticisine tahliye

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Çetinkaya ve Aktif Eğitim Sen şube başkanı Erdoğan Polat’ın tutuklu yargılandığı 14 sanıklı davanın bugün duruşması görüldü.
Mahkeme heyeti, Çetinkaya ve Polat’ın dosyasını ayırdı. İkiliye yedi yıl altışar ay hapis cezası verildi.
Çetinkaya, sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Kapatılan Zaman gazetesinin Antalya temsilciliğini yürüten Çetinkaya, darbe girişiminin ardından ''FETÖ''yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Çetinkaya hakkında ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.