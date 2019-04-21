Fatih Portakal: Saldırı sorumsuz açıklamaların, tetikçi medyanın neticesi

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun asker cenazesinde saldırıya uğramasına tepki gösterdi.
Fatih Portakal, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Aslında #KılıcdaroglunaSaldırı, siyaseten yapılan sorumsuz açıklamaların ve tetikçi medyasının neticesi. Saldırı sadece liderin kendisine değil. Ayrıştıran söylemlerle hedef gösterilen herkese: bugun siyasetçi, yarın gazeteci, öbür günlerde karşı duruş sergileyen her yurttaşa.."
Aslında #KılıcdaroglunaSaldırı, siyaseten yapılan sorumsuz açıklamaların ve tetikçi medyasının neticesi. Saldırı sadece liderin kendisine değil. Ayrıştıran söylemlerle hedef gösterilen herkese: bugun siyasetçi, yarın gazeteci, öbür günlerde karşı duruş sergileyen her yurttaşa..
— fatih portakal (@fatihportakal) April 21, 2019