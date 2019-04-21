Fatih Portakal: Saldırı sorumsuz açıklamaların, tetikçi medyanın neticesi

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkında 'bugün siyasetçi, yarın gazeteci, öbür günlerde karşı duruş sergileyen her yurttaşa' yorumunda bulundu.

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun asker cenazesinde saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Fatih Portakal, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Aslında #KılıcdaroglunaSaldırı, siyaseten yapılan sorumsuz açıklamaların ve tetikçi medyasının neticesi. Saldırı sadece liderin kendisine değil. Ayrıştıran söylemlerle hedef gösterilen herkese: bugun siyasetçi, yarın gazeteci, öbür günlerde karşı duruş sergileyen her yurttaşa.."