F-35'ler Türkiye'ye 21 Haziran'da teslim edilecek

ABD hükümetinin 'karşı çıkanlara rağmen' Türkiye'ye ilk F-35'i 21 Haziran tarihinde vereceği belirtiliyor.

Türkiye'nin ABD'den alacağı F-35 savaş uçakları, Rusya'dan alınan S-400 sistemi sebebiyle tartışma konusu olmuştu. Kimi ABD'li yetkililer uçakların Türkiye'ye verilmemesini istemişti.

ABD sitesi Defense News, uçakları üreten Lockheed Martin'in sözcüsüyle konuşarak uçakların 21 Haziran'da Türkiye'ye verilmeye başlanacağını onayladı.

Habere göre Türkiye'den pilotlar uçakları kullanmayı öğrenmek için eğitim havuzuna dahil edilecek.

ABD Senatosu ve ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kimi kararlarda Türkiye'ye satışın durdurulması önerilmişti. Ancak haberde bu öneriler kabul edilse bile "sürecin aylar alacağı" ve o zamana kadar uçakların teslim edilmiş olacağı bildiriliyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın uçakları Türkiye'ye vermekten yana olduğu aktarılıyor.