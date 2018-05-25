Ezhel'in tutuklanmasına tepkiler büyüyor

Müzisyen Ezhel'in 'şarkı sözlerinde uyuşturucuya özendiren ifadeler bulundurma' iddiasıyla tutuklanmasına, sosyal medyada tepki yağdı.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan "Ezhel" adıyla tanınan müzisyen Sercan İpekçioğlu hakkında bir açıklama geldi.

Ezhel’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sercan’ın herkese çok selamı var, kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor. Bu süreçte basında yer alan kötü niyetli ve asparagas haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezhel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberler hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada ise, tutuklama kararına tepkiler yağdı. #FreeEzhel hashtagi ile mesaj paylaşan pek çok kişi, çocuk istismarı, kadına dönük şiddet, ayrımcılık içeren başlıklarda "davetkar" açıklamalar yapanların herhangi bir soruşturmaya dahi uğramadığı Türkiye'de, Ezhel'in tutuklanmasının tuhaflığına dikkat çekti.

O tepkilerden bazıları şöyle: