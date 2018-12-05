Eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'e 15 yıla kadar hapis istemi

Eski Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ve Yargıtay Üyesi Çetin Şen'in 'FETÖ' davası kapsamında 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şen, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in, makamında tutuklanmasıyla ilgili süreçte rol oynamasıyla gündeme gelmişti.

İlhan Cihaner'in, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında tutuklanmasıyla ilgili süreçte rol oynadığı belirtilen, eski Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ve Yargıtay Üyesi Çetin Şen'in "FETÖ" davası kapsamında 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıık Çetin Şen hakkındaki mütalaanın açıklandığı davada Şen'in Bylock yazışmalarını yanı sıra diğer "FETÖ" üyeleri ile 2012-2015 yılları arasında, Ankara'daki 9 ayrı ankesörlü telefondan 20 kez iletişime geçtiği belirtildi.

Mütalaada Şen'in"öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt talimatları doğrultusunda Adalet Bakanlığında görev yaptığı, Genel Müdürlük görevine getirildiği, Yargıtaya üye seçildiği, himmet topladığı, verdiği, ByLock kullandığı, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da sohbet toplantılarına katıldığı, Yargıtay'da grup sorumlusu olduğu, örgütsel faaliyetlere devam ettiği" anlatıldı.

Şen'in "FETÖ'nün mahrem yapısı" içerisinde bulunduğu göz önünde bulundurularak, "örgüt üyesi olma" suçundan 15 yıla kapar hapis cezasının istenilmesine ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alınmasıyla kamuoyunda geniş yer tutan soruşturmada rol oynadığı belirtilen Çetin Şen'in, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü iken o dönem Başsavcı olan Cihaner'i, yürüttüğü cemaat soruşturmaları nedeniyle arayarak, "Böyle soruşturmalar insanın başını derde sokar." dediği ifade edilmişti.

Öte yandan, Şen'in, bu soruşturmada gizli tanık "Efe" adıyla ifade veren eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'tan, İlhan Cihaner ve dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile ilgili tanıklık yapmasını istediği kaydedilmişti.