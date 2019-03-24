İstanbul Eyüp'te bir inşaatın temel kazısında rastlanılan eski Roma hamamı ve mimari kalıntılar kepçeyle parçalandı.

Eyüp Camisi’nin yakınlarında bir inşaatın temel kazılarında Bizans ve Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları bulundu. Ancak koruma kurulu, buluntuların kaldırılıp ‘inşaata devam edilmesi’ kararı verdi. Eserlerin yüzde 70’i kepçe darbeleriyle kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı makineleri durdurdu.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, temel kazıları ve inşaatın başladığı, Eyüp İslambey Mahallesi, 349 ada 12 ve 50 numaralı parsel bu yıla kadar otopark alanı olarak kullanılıyordu. Rekonstrüksiyon (yeniden yapma) projesi ile eski fotoğraflardan daha önce var olduğu tespit edilen kagir evleri yeniden inşa etmek için proje geliştirildi. Sit alanı içinde kaldığından temel kazısı, İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlarınca başlatıldı. Yüzeye yakın kısımda tescilli yapılara ait temel kalıntıları bulundu ve bunlar kaldırıldıktan sonra yaklaşık yarım metre ile 2 metre derinlikte İstanbul tarihi için çok önemli olabilecek buluntular gelmeye başladı. Altı tuğla, üstü mermer döşemeli ve basamaklı hamamın giriş kısmı tespit edildi. Apsidal (yarım daire biçimli) plan özelliği olan, tuğla taban döşemeli, kemerli ve tonozlu yapı kalıntılarıyla karşılaşıldı. Hamam alt yapısına ait ısıtma kanalları, hypocaust (merkezi ısıtma sistemi), hamam duvarları, mermer yalağı ortaya çıkarıldı. Buluntular M.S. 6. yüzyıl ile M.S. 15. yüzyıl arasına tarihlendirildi. Hamamın Bizans döneminde başlanıp Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam edildiği tahmin ediliyor.

İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlarınca sürdürülen kazılar rapor halinde İstanbul 1 Numaralı Koruma Kurulu’na sunuldu. Buluntuların sanat tarihi raporu hazırlanıp, arkeolojik kazıların derinleştirilerek devamı beklenirken kuruldan şaşırtıcı bir karar çıktı. Kurulun 14 Mart’ta aldığı 4134-2 sayılı kararda şöyle denildi: “Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirtilen mimari yapı kalıntısına ilişkin iletilen kalıntı rölevesinin uygun olduğuna, söz konusu kalıntının plan vermeyen, küçük boyutta olan, devamlılık arz etmeyen ve yerinde korunmasına olanak bulunmadığı anlaşıldığından 10.04.2012 tarih ve 37 sayılı ilke kararı gereğince ilgili müze müdürlüğü uzmanları denetiminde kaldırılabileceğine, aynı raporda kazıda ele geçen taşınır buluntuların ve dolgu toprak içerisinde bulunduğu belirtilen mezar taşının da ilgili müze müdürlüğü uzmanları denetiminde sergilenmek üzere taşınmasına karar verildi.”

Dün sabahtan itibaren kurul kararı uygulanmaya başlandı. İş makinesiyle araziye girildi ve tarihi eserler kepçe darbeleriyle kırıldı. Sosyal medyada bir vatandaş tarafından canlı olarak kırma işlemi yayınlanınca Kültür ve Turizm Bakanlığı müdahale ederek kırma işlemini durdurdu. Ancak eski Roma hamamı ve mimari kalıntıların yüzde 70’i parçalandı.