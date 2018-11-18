Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ödül almak için 400 bin vermiş

Eski Beşiktaş Belediye Bakanı Murat Hazinedar, görevdeyken Belediye Meclisi’nin gündemine, parayla ödül aldığı iddiaları gelmişti. Meclis’e verilen önergede, Kalite Derneği tarafından verilen ödül için ne kadar ödendiği sorulmuştu. Belediye hesaplarına göre Kalite Derneği’ne toplamda 399 bin 704 lira ödeme yapılacağı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar konuşulmaya devam ediliyor.

Odatv'nin haberine göre Hazinedar, görevdeyken Belediye Meclisi’nin gündemine, parayla ödül aldığı iddiaları gelmişti. Meclis’e verilen önergede, Kalite Derneği tarafından verilen ödül için ne kadar ödendiği sorulmuştu.

“PARAYLA OLMAZ BU İŞ”

8 Aralık 2017’de Belediye Başkanı sıfatıyla önergeye sözlü yanıt veren Hazinedar şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şimdi bir arkadaşımız şöyle bir ima yaptı herhalde dedi ki, kaç lira verildi Kalder'e ya Allah'tan korkun. Ya Allah'tan korksun ya! Kalder çok ciddi bir kuruluştur. Türkiye'de korunması gereken en ciddi kurumlardan biri, bağımsız bir organizasyon ve en düzgün organizasyonlardan biri. Parayla olmaz bu iş. Bizim verdiğimiz sadece üyelik 3000 lira. Her üye 3000 lira veriyor.”

Yani Hazinedar, Kalite Derneği’nin verdiği ödül karşısında para ödenmediğini söylüyordu. Ancak belediye hesapları Hazinedar’ı yalanladı.

BELEDİYE DERNEĞE NE KADAR ÖDEDİ

Beşiktaş Belediyesi'nde yaşananları ortaya çıkaran Bilge Solyumruk'un paylaştığı Belediye hesaplarına göre Kalite Derneği’ne toplamda 399 bin 704 lira ödeme yapılacaktı.

Ödemeler aylık taksitler halinde yapılıyordu. Beşiktaş Belediyesi’nin yapacağı ödeme, Hazinedar’ın bahsettiği “3000 liralık üyelik” ücretinin çok üzerinde.

Bu tabloya göre Belediye Meclis gündemine gelen iddianın doğru olduğu görülüyor.