Esenler krizi sürüyor: Üç gün içinde boşaltın

Sözleşmenin bitmesine rağmen Esenler Otogarı'nın işletmesini devretmeyen yönetime ihtarname gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmesinin bitmesine rağmen Esenler Otogarı'nın işletmesini devretmeyen Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’ye ihtarname gönderdi. Otogarın üç gün içinde boşaltılması gerekiyor.

İhtarnamede "Bu itibarla sözleşmenin 05.05.2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmeciliğinden doğan haklarımız saklı kalmak kaydıyla tarafınızca yapılan otogar işletmeciliğinin 3 gün içinde sonlandırılarak belediyemize teslim etmeniz gerekmekte olup aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre mülki idare amirliğince tahliye edileceğiniz ve doğacak her türlü zarardan tarafınızın sorumlu olacağı hususunu ihtaren tebliğ ederim" denildi.