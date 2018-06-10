Esad: Duma’da kimyasal saldırı yapıldığına ilişkin video mizansendi

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye'nin Duma kentinde kimyasal saldırı gerçekleştirildiğine dair videonun mizansen olduğunu söyledi.

İngiliz Mail on Sunday gazetesine konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Esad, "İngiltere, El Kaide'nin kolu olan Beyaz Miğferleri açık açık destekliyor. Beyaz Miğferler'i İngiltere'nin halkla ilişkiler hilelerinden biri olarak görüyoruz. Kimyasal saldırı mizanseni bu şekilde üç ülke tarafından yapıldı (İngiltere, Fransa ve ABD)" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, İngiltere, Fransa ve ABD'nin Suriye'ye yaptıkları son saldırıyı haklı çıkarmak için böyle bir adıma başvurduğunu belirten Esad, "Kimyasal saldırı gerçekleştirildiği yalandı. Bölgeyi militanlardan kurtardıktan sonra elimize ulaşan bilgiler hiçbir saldırının olmadığını ortaya koydu. İngilere yönetiminin saldırıdan kimin sorumlu olduğu ile ilgili kanıt sunması gerekiyordu, ancak bu yapılmadı" dedi.