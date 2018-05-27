Ergani halkı seçeneksiz değil: TKP Ergani İlçe Örgütü açıldı

Türkiye Komünist Partisi Diyarbakır Ergani İlçe Örgütü açılışı bugün düzenlenen etkinlikle yapıldı. Açılışta Bu Düzen Değişmeli Platformu Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Selahattin Turğa'ya destek çağrısı yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi, "Halkın Seçeneği Güçleniyor" sloganıyla başlattığı yeni örgüt açılışlarına bugün Diyarbakır Ergani ile bir yenisini daha ekledi.

Erganili emekçilerin katılımıyla yapılan açılışta Bu Düzen Değişmeli Platformu Diyarbakır Bağımsız adayı Selahattin Turğa, TKP MK üyesi Özkan Öztaş ve TKP Diyarbakır İl Örgütü adına Erdem Tüfekçi birer konuşma yaptı.

İl Örgütü adına konuşan Erdem Tüfekçi, "Bazı tarihi şeyleri o anda yaşarken önemsemeyiz. Bu açılışın da tarihi bir anlamı olduğunu ileri anlayacağız" derken, binanın emekçilerin desteğiyle açıldığını, her yerinde emekleri olduğunu, bunun da TKP'yi diğer partilerden ayıran özellik olduğunu vurguladı.

Tüfekçi'nin ardından söz alan Bu Düzen Değişmeli Platformu Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Selahattin Turğa, seçim çalışmalarını hep birlikte sürdüreceklerini, bu açılışın da seçim çalışmasına güç vereceğini dile getirdi.

Daha sonra söz alan TKP Merkez Komite üyesi Özkan Öztaş, "Bölgede açılan ilk ilçe örgütü oldu Ergani. Buradan başlayarak bu mücadeleyi büyüteceğiz, diğer ilçelere de yayacağız" dedi.

Ergani'nin maden işçilerinin, emekçilerin verdiği mücadeleyle anılan bir yer olduğunu vurgulayan Öztaş, "Seçimlere aslında iki parti giriyor. Biri sermayeyi temsil eden patron partileri, diğeri de işçi, emekçi adayıyla Selahattin Turğa ve TKP. Bu ilçe örgütü açılışı seçim çalışmalarımız için de önemli bir adım. İlmek ilmek öreceğiz, sosyalizm mücadelesini büyüteceğiz. Kahramanlarının işçiler olduğu bir ülkeyi kuracağız. Bu konuda en ufak bir tereddütümüz yok" ifadelerini kullandı.