Eren Erdem'e kendi yazdığı kitap verilmedi

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan CHP'li Eren Erdem'e kendi yazdığı 'İÇ' adlı kitabı verilmedi.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sürecinde ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan CHP'li Eren Erdem'e kendi yazdığı "İÇ" adlı kitabı cezaevi yönetimi tarafından verilmedi.

Erdem'in avukatı Onur Cingil tarafından açıklamada cezaevi yönetimine 10 gün önce teslim edilen kitabın Erdem'e ulaştırılmadığı belirtilerek "kitaba ambargo konulmuştur" denildi.

Eren Erdem'e kargo ile gönderilen ya da bizzat cezaevine okuması için teslim edilen kitaplar dahi birkaç gün içerisinde kendisine verildiğini hatırlatan açıklamada kitabın ulaştırılması için gerekli başvuruların yapıldığı kaydedildi.

Dün ise Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmiş, Erdem'in 1 Mart'taki duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı açıklanmıştı.