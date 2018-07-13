Eren Erdem'den cezaevinden mesaj

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eren Erdem'in gönderdiği mesajTwitter hesabından paylaşıldı.

Tutukluolan eski CHP Milletvekili Eren Erdem 'in mesajı sosyal medya üzerinden iletildi. Erdem'in mesajı şu şekilde:

"Silivri 'den selamlar. Kitap ve mektuplar için çok teşekkürler. Kantinden pul alma limitim az olduğundan mektuplara zamana yayarak geri döneceğim. Ya da çıkışta sizlere çay ısmarlarım :) Çok iyiyim, bu iftira çöktü kaybedecekler!"