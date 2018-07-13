Eren Erdem'den cezaevinden mesaj

Tutukluolan eski CHP Milletvekili Eren Erdem 'in mesajı sosyal medya üzerinden iletildi. Erdem'in mesajı şu şekilde:
"Silivri 'den selamlar. Kitap ve mektuplar için çok teşekkürler. Kantinden pul alma limitim az olduğundan mektuplara zamana yayarak geri döneceğim. Ya da çıkışta sizlere çay ısmarlarım :) Çok iyiyim, bu iftira çöktü kaybedecekler!"
"Silivri'den selamlar. Kitap ve mektuplar için çok teşekkürler. Kantinden pul alma limitim az olduğundan mektuplara zamana yayarak geri döneceğim. Ya da çıkışta sizlere çay ısmarlarım :) Çok iyiyim, bu iftira çöktü kaybedecekler!" Eren Erdem
— Eren Erdem (@erenerdemnet) 13 Temmuz 2018