Erdoğan'ın ODTÜ şovuna ODTÜ'lü TKP'lilerden yanıt

2012’deki ziyaretinin ardından bugün yeniden ODTÜ’ye yüzlerce polis ekibiyle birlikte gelen Erdoğan’ın ziyaretine ODTÜ’lü TKP’lilerden yanıt geldi.

ODTÜ’lü TKP’liler bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7 yıl sonra yüzlerce polis ekibiyle birlikte ODTÜ’ye gelmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Erdoğan’ın 18 Aralık 2012 tarihinde Başbakan olduğu dönemde TÜBİTAK-UZAY ziyaretinin Haziran Direnişinin öncül kitlesel kalkışmalarından bir tanesi olan "ODTÜ Ayakta" eylemiyle sonuçlandığını hatırlatan ODTÜ’lü TKP’liler “Yıllar sonra ODTÜ’yü yeniden ziyaret etmek isteyen Cumhurbaşkanı, kampüsün her köşesindeki yüzlerce polis ekibi ile ODTÜ’ye geldi” dedi.

Erdoğan’ın katıldığı etkinliğin “öğrencisi, akademisyeni, idari personeli ve işçisi, yani tüm bileşenleri ile kavgalı, yakın zamanda üniversite kamuoyu tarafından istifası istenmiş, meşruiyetini yitirmiş bir Rektörlük ile işbirliği halinde yapıldığı” belirtilen açıklamada şöyle denildi:

ATANMIŞ REKTÖR İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA CÖMERT DAVRANMIŞ

“Seçilmediği halde Cumhurbaşkanı tarafından atanarak yönetim koltuğuna oturan ODTÜ Rektörü Verşan Kök ve ekibi işbirliği konusunda oldukça cömert davranmış, kamuoyundan bilgi saklamış, yalan söylemiş, üniversiteyi öğrencisiz bırakmak amacıyla ders döneminin açılış tarihini değiştirmiş ve kampüsteki bilimsel etkinlikleri iptal etmiştir.”

ODTÜ'YÜ YANDAŞ YAPMA NİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışta yaptığı konuşmada ‘ODTÜ'nün kuruluş amacının kendi 16 yıllık politikalarının ifade biçimi olduğunu’ söylediği hatırlatılan açıklamada “Bu ifade ODTÜ'yü, AKP hükümetine ve dolayısıyla karşı devrim sürecine yandaş yapma niyetidir” denildi.

Bu niyete hizmet eden ODTÜ Rektörlüğü ile mücadelelerinin devam edeceğini belirten ODTÜ’lü TKP’liler açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

'AKP DIŞARI BİLİM İÇERİ'

“Üniversitelerin durumuna dair yapılan değerlendirmede üniversite sayısı ve 8 milyon üniversite öğrencisi öne çıkmıştır. Fakat biliniyor ki bu öğrenciler işsiz kalmak üzere mezun olmaktadır. Çoğu üniversitedeki bölümler, işsizliğinin ertelenmesi, saklanması işlevini görmektedir. Ayrıca, AKP Hükümeti ve kadroları ardı arkası kesilmeyen torpil haberleriyle ortaya saçıldığı gibi üniversitelerde yağma ve talan peşindedir. Doğal alanların yağmalanmasında bilim insanlarının sakıncalıdır raporlarını rant uğruna görmezden gelen AKP Hükümeti bilimsel gelişmeleri insanlığın iyiliği için kullanmaktan çok uzaktır. Bizler bu yüzden ‘AKP Dışarı Bilim İçeri’ diyoruz.”

ODTÜ'DEKİ ETKİNLİK TÜRKİYE'DEKİ DURUMUN ÖRNEĞİ

ODTÜ’deki bu açılış etkinliğinin yüzlerce polis ve olağan hayatın olağanüstü bir biçimde durdurulmasıyla ancak yapılabildiğini vurgulayan ODTÜ’lü TKP’liler, “ODTÜ’deki bu açılış etkinliği Türkiye’deki genel durumun bir örneğidir. AKP hükümeti siyaseti insansızlaştırarak, tüm zor aygıtlarını kullanarak, sermaye yanlısı işbirlikçilerinin desteği ile ayakta kalabilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada “Kapitalizmin krizini yönetebildiği illüzyonu, düzen siyasetinin alternatifsizliği ve halkın örgütsüzlüğü AKP hükümeti iktidarını ayakta tutmaktadır. Ama bizler biliyoruz ki AKP hükümeti güçsüzdür, yenilmektedir ve diyoruz ki; patronların temsilcisi, fütursuz ve yağmacı AKP iktidarını yıkacak olan işçi sınıfı ayağa kalkıp iktidarı fethettiğinde, tüm ülke gibi, Türkiye ilericiliğinin en önemli tarihsel kurumlarından ODTÜ de özgürleşecektir!” denildi.