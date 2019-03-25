Erdoğan'ın İstanbul mitingi dolayısıyla halkın cebinden 1,6 milyon TL çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Yenikapı'daki mitingi dolayısıyla kapalı kalan Avrasya Tüneli araç geçiş garantili olarak çalışıyor. Miting dolayısıyla kapalı kalan tünel için şirkete ödenecek miktar tam 1,6 milyon TL olacak...

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi dolayısıyla Avrasya Tüneli'nin kapatılmasının Meclis gündemine taşıdı.

Özel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde, "Avrasya Tüneli, 24 Mart 2019 günü Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin Yenikapı’da düzenlediği miting nedeniyle kapalı kalmıştır. Bu da araç geçişi olmadığı için araç geçişinin planlanan düzeyde gerçekleşmesi durumunda elde edilecek yaklaşık 1,6 milyon TL düzeyindeki gelirden mahrum kalınması ve bu ücretin Hazine’den şirket kasasına aktarılması anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Özel, Turhan'a şu soruları yöneltti:

Avrasya Tüneli’nin hizmete açılmasından soru önergesi yanıtlanana kadar geçen sürede aylık olarak belirtilmek üzere kaç araç geçişi sağlanmıştır?

Avrasya Tüneli için imzalanan sözleşmede taahhüt edilen yıllık araç geçiş garantisi ne kadardır?

Bugüne kadar, araç geçiş garantisi sağlanamadığı için, ATAŞ’a devlet tarafından ödenen fark, 2017 ve 2018 yılları ayrı ayrı belirtilmek üzere ne kadardır?

2019 yılındaki ilk 3 aylık geçişleri dikkate alındığında, 2019 yılı sonunda garanti edilen araç geçişi yakalanacak mıdır? Yakalanamazsa, şirkete ödenmesi planlanan miktar ne kadardır?

ATAŞ’ın Avrasya Tüneli’nin işletmesini 25 yıl daha sürdüreceği düşünüldüğünde, geçiş garantisi sağlanamadığı için ATAŞ’a 25 yıl boyunca Hazine’den aktarılması öngörülen miktar ne kadardır?

Avrasya Tüneli’nin 24 Mart tarihinde iki siyasi parti tarafından düzenlenen miting nedeniyle kapatılmasının gerekçesi nedir? İki siyasi partinin düzenlediği miting nedeniyle, sağlanamayan geçiş ücretinin Hazine’den karşılanması etik midir? Bu ücret 2 partiye rücu edilecek midir?

Avrasya Tüneli, hizmete açıldığı günden bugüne kadar hiç kapatılmış mıdır? Kapatıldıysa hangi günlerde ve neden kapatılmıştır?

Avrasya Tüneli’nden bugüne kadar kaç adet kaçak geçiş yapılmıştır? Kaçak geçişin azaltılması noktasında alınan tedbirler nelerdir?

Avrasya Tüneli gibi geçiş garantisi verildiği bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde ayrı ayrı belirtilmek üzere geçiş garantisi sağlanmış mıdır?

Geçiş garantisi sağlanmadıysa Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde ayrı ayrı belirtilmek üzere şirketlere ödenen gelir ne kadardır?