Abdullah Gül'ün adaylığı için yapılan çalışmaları köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen lobiler, etkin bir şekilde devrede' ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran seçimleri öncesi CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti'nin Abdullah Gül'ü ortak aday göstereceği iddialarını köşesine taşıdı.

"Temel Karamollaoğlu’nun CHP’ye Abdullah Gül’ün ortak aday olarak çıkarılması teklifiyle geldiği sır değil. Abdullah Bey’in CHP’nin tavrını çok önemsediği söyleniyor. Eğer CHP evet derse, Abdullah Gül açısından önemli bir avantaj sağlanmış olacak. CHP, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda esnek bir model izliyor. Eğer Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinde uzlaşma sağlanır, Meral Hanım adaylıktan feragat ederse yeni bir durum ortaya çıkacak" derken, "Abdullah Gül’ün ise bir partinin değil de ‘muhalefetin ortak adayı olduğu takdirde’ Cumhurbaşkanı adayı olup, Erdoğan’ın karşısına çıkacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylığına dönük ciddi bir trafik yaşandığını belirten Selvi, Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyen lobilerin devrede olduğunu öne sürdü: Çarşamba akşamı fotoğraf büyük ölçüde netleşecek, hafta sonuna kadar düğüm çözülecek. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor. Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen lobiler, etkin bir şekilde devrede.