Erdoğan'dan 'Türkiye ittifakı' açıklaması: Bazıları Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi gösterme fitnesine düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışma konusu olan Türkiye İttifakı çıkışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 75. Genel Kurulu'na katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hirsacıklıoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Erdoğan, "Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız" dedi.

Erdoğan, "Bazıları, Türkiye ittifakını Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi gösterme fitnesine düştü. Dağdan gelen talimatlar neydi? Ankara’da İstanbul’da İzmir’de seçime girmeyeceksiniz. Sen parti değil misin? Niye girmedin seçime? Kusura bakmayın terör örgütüyle el ele olanlar, bizimle ittifak halinde olamazlar. Benim dört evladımın, dört Mehmedimin berat gecesinde şehit edildiği bir olayda, kusura bakmasınlar bizler buralara el bebek gül bebek gidemeyiz. Biz nereye nasıl gidileceğini çok iyi biliriz. Ve hiçbir zaman tahrik unsuru olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle: