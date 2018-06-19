Erdoğan'dan 'Kürt sorunu' açıklaması: Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur sonra kolluk güçleriyle devletimizi bulur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi partisinin Van mitinginde konuştu.

"Birileri sürekli çıkıyor geçmişte olanlar bugün de varmış gibi anlatıyor. Van hizmetler konusunda 10 kat ileri gitmiş. Peki bunları hangi iktidar yaptı? Aynı Van’ın demokraside haklarda 15-20 yıl önceki seviyede kalması mümkün mü? Dün burada insanlar inançlarından dolayı baskı görüyordu" diyen Erdoğan, "Ret politikalarını biz kaldırdık, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur sonra kolluk güçleriyle devletimizi bulur" ifadelerini kullandı.